Жительница Новополоцка, перейдя по фишинговой ссылке на сайт, похожий на «Куфар» лишилась 200 рублей

Жительница Новополоцка стала жертвой фишинга и лишилась почти 200 рублей, сообщили в Новополоцком горисполкоме.

Новополочанка разместила объявление о продаже двух курток для мальчиков-двойняшек. С ней связался мужчина-покупатель. Он убедил ее, что уже оплатил товар, и ей необходимо получить предоплату на банковскую карту. Женщина не заметила, что адрес страницы отличается от оригинальной: вместо kufar.by называется kufar.by-service.online.

Желая получить предоплату, она ввела данные своей карты, после чего ими завладели мошенники, которые перевели с нее все деньги на свои счета.