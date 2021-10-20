От действий мошенника из Витебска крупно пострадали 68 человек

Витебск
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Суд Витебского района рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Витебска, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Обвиняемый с июля 2016 года по ноябрь 2020-го в Минске, Витебске и Орше под различными предлогами убеждал потерпевших брать кредиты в банках и затем передавать ему эти деньги. Он обещал погасить кредиты и вернуть положенные суммы, но не собирался этого делать. В результате мошеннических действий мужчина завладел средствами 68 потерпевших на сумму Br1,8 млн, передает БелТА.

Суд приговорил витебчанина к 4 годам исправительной колонии усиленного режима и штрафу в Br2,9 тыс. Также с обвиняемого в пользу потерпевших взысканы разные суммы в качестве компенсации.

«За 15 потерпевшими признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с обвиняемого причиненного имущественного вреда и расходов по оказанию юридической помощи. Также за пятью потерпевшими признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с ,обвиняемого причиненного имущественного вреда в порядке гражданского судопроизводства»,— добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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