Мошенник из Витебска спустил в казино почти 50 000 долларов, которые должен был вложить в развитие совместного бизнеса

Житель Витебска спустил в игровых заведениях почти 50 000 долларов, которые должен был вложить в развитие совместного бизнеса. Жертвой мошенничества стал гражданин России.

К правоохранителям обратился гражданин Российской Федерации, который рассказал, что знакомый витебчанин за 2 года выманил у него на развитие несуществующего бизнеса несколько десятков тысяч долларов.

В ходе следствия было установлено, что мужчины познакомились в 2020 году, когда россиянин покупал у него недвижимость в Витебске. Вскоре потерпевший предложил подозреваемому вести совместный бизнес. Последний периодически получал крупные суммы денег в валюте и вместо того, чтобы вкладывать их в дело, проигрывал деньги в букмекерских конторах и игорных заведениях.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.