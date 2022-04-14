Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО — Россия угрожает ядерной дубиной

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России будет расставлять свои ракеты вдоль границ с альянсом, обещает существенно усилить сухопутную группировку и развернуть военно-морские силы в Финском заливе. Об этом написал в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — заявил бывший псевдопрезидент РФ.

По его словам, пока у России нет территориальных претензий к Финляндии и Швеции.

Бункер заявляет о «территориальных спорах» с Украиной

Впервые представитель российской верхушки заявил о «споре за территорию» с Украиной. При этом Медведев не уточнил из-за каких именно земель Украины Россия развязала войну.

«Главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная», — написал он.

Отметим, что если у России появятся территориальные претензии к тем или иным странам, то вступать в НАТО будет поздно. Пример Украины наглядно показал, что Россия нападает на независимое государство даже не объявляя о территориальных претензиях. И только когда план войны и оккупации срывается, вдруг всплывают некие территориальные претензии, как предлог войны.

Обсуждение вопроса о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО началось на фоне российской агрессии в Украине. Газета The Times писала, что обе страны могут вступить в альянс этим летом. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что смогут оперативно принять эти страны в случае запроса от них. По данным газеты Svenska Dagbladet, шведский премьер подаст заявку на вступление в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде. Финляндия решит вопрос о членстве в альянсе в течение девяти месяцев, заявляла президент страны Санна Марин.