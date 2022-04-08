Русская ракета с надписью «за детей» убила более 50 мирных жителей на вокзале украинского Краматорска

От ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибло уже 50 человек, пятеро из них — дети. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. 38 человек погибли на вокзале, 12 скончались от тяжелейших ранений в больницах города.

Всего в больницы отправлено 98 человек, среди них — 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Все погибшие и пострадавшие — мирные жители.

Массовое убийство мирных украинцев российскими военными. Фото: Украинская железная дорога

Фото: Украинская железная дорога