Парламент Финляндии рассмотрит возможность вступления в НАТО на фоне агрессии Росии в Украине

Гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО всего за несколько дней набрала более 50 тысяч подписей. Теперь документ поступит в парламент для обсуждения. Об этом свидетельствуют в субботу данные специального сайта kansalaisaloite.fi, где размещен документ.

Петиция появилась на сайте 21 февраля и к вечеру 26 февраля перешагнула рубеж в 50 тысяч подписей.

«Мы предлагаем, чтобы о вступлении Финляндии в НАТО был проведен рекомендательный референдум», — говорится в тексте документа.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия считает важным, чтобы НАТО продолжала проводить политику открытых дверей. Он подчеркнул, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО, подобные решения всегда рассматриваются в реальном времени с учетом изменений, которые происходят в сфере международной безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Хаависто при этом отмечал, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в нее.