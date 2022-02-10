В рейтинге демократии Беларусь расположилась между Суданом и Гвинеей

Беларусь
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В Индексе демократии, который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit, Беларусь расположилась между Суданом и Гвинеей и заняла 146-е место среди 167 стран.

Как Россия, так и Беларусь, а также Азербайджан и все государства Центральной Азии характеризуются как «авторитарные режимы».

Россия занимает 124 место, Казахстан — 128, а Украина располагается на 86 месте. В топ-5 мировых демократий вошли Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Исландия. Замыкают рейтинг ЦАР,  Конго, Северная Корея, Мьянма и Афганистан.

Меркель: в Беларуси приверженность демократии буквально растоптана ногами

беларусь индекс демократии
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