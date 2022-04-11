Литовская железная дорога закрывает свои представительства в Беларуси и России

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) закрывает свои представительства и Беларуси и России.

«Мы решительно осуждаем российскую войну в Украине, поэтому мы ищем способы помочь борющемуся за свободу народу Украины. Представительства в Беларуси и России имели целью сотрудничество и поиск новых контактов с бизнес-партнерами в этих странах, но возможностей для таких контактов не осталось», — заявил генеральный директор LTG Эгидиус Лазаускас.

Процесс их ликвидации и он может длиться 3-6 месяцев.