Литовская железная дорога закрывает свои представительства в Беларуси и России

Транспорт
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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) закрывает свои представительства и Беларуси и России.

«Мы решительно осуждаем российскую войну в Украине, поэтому мы ищем способы помочь борющемуся за свободу народу Украины. Представительства в Беларуси и России имели целью сотрудничество и поиск новых контактов с бизнес-партнерами в этих странах, но возможностей для таких контактов не осталось», — заявил генеральный директор LTG Эгидиус Лазаускас.

Процесс их ликвидации и он может длиться 3-6 месяцев.

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