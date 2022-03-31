Литва включила Беларусь в список враждебных государств

Литва утвердила список «враждебных государств и территорий», в который вошли Россия, Беларусь, территории Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, сообщается на сайте литовского правительства.

«Правительство утвердило подготовленный министерством экономики и инноваций список враждебных государств, на основании которого можно будет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними контракты»,— говорится в сообщении.