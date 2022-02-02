Литва до конца недели вернет Беларуси вагоны из-под калийных удобрений

Литва на текущей неделе вернет Беларуси порожние вагоны, которыми в Клайпедский морской порт транзитом были доставлены последние партии удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

«Последние составы с удобрениями въехали в Литву в понедельник. Во вторник транзит по решению правительства был прекращен» — сказала представитель железнодорожного ведомства Лаура Габрилавичюте . — Вагоны в Беларусь будут возвращены до конца текущей недели».

По ее словам, в Литве насчитывается от 700 до 800 пустых вагонов, которые принадлежат Беларуси.

Напомним, что с 1 февраля в Литве вступило в силу решение правительства страны о прекращении перевозки удобрений «Беларуськалия» через свою территорию.

В свою очередь, белорусская сторона пообещала, что примет ответные меры на действия Литвы. В частности, по зявлению премьер-министра Беларуси Романа Головченко, они коснутся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы.