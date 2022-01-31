Лукашенко поручил правительству ввести ответные меры против Литвы в случае остановки транзита удобрений

Александр Лукашенко поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ряд ответных мер, если литовская сторона откажется перевозить белорусские грузы.
«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы», — заявил он.
«Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно», — отметил Лукашенко
«Тем более, я же сказал в пятницу: меня мало волнует — сохранить лицо — не сохранить… Надо им сохранить лицо — пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должен понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы», — заключил Лукашенко.
Отметим, что с 1 февраля Литва прекращает транзит калийных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий». Последний состав должен въехать в Литву вечером 31 января, чтобы до полуночи добраться до Клайпедского порта.
Вместе с тем, по данным эстонского издания Eesti Paevaleht, Беларусь, попавшая под санкции Евросоюза, использует Эстонию для экспорта своих нефтепродуктов, причем в рекордных количествах.
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