Тихановская встретилась с премьер-министром Литвы

31 января состоялась встреча Светланы Тихановской с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните . Лидер белорусской оппозиции поблагодарила правительство Литвы за твердую политическую позицию и поддержку белорусов, а также представила предложения по дальнейшему сотрудничеству и желательной поддержке, сообщается в ее телеграмм-канале.

На встрече с премьер-министром Светлана Тихановская поблагодарила правительство Литвы за твердую позицию и поддержку белорусов. С 1 февраля Литва прекращает транзит белорусского калия.

Также Светлана Тихановская обсудила с премьер-министром единую позицию демократических сил по «референдуму», который пройдет в Беларуси 27 февраля, передала Шимоните пакет предложений по поддержке белорусской диаспоры в Литве и релокантов — в вопросах виз и проживания, документов, трудоустройства, психологической и медицинской помощи, а также культурных проектов.

Отдельной темой стала поддержка белорусов, которые в случае потенциальной угрозы войны решат покинуть Украину.

Светлана Тихановская пригласила Ингриду Шимоните принять участие в Белорусском бизнес-форуме в Вильнюсе 22-23 февраля.

