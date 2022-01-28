Светлану Тихановскую снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежские парламентарии Харек Элвесен и Вервик Булестад номинировали экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом в своем Twitter сообщил ее советник Франак Вячорка.

«Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу», — написал он в соцсети.

Напомним, что в 2021 году Светлану Тихановскую также выдвигали на Нобелевскую премию мира, однако она ее не получила, несмотря на высокие ожидания. Тогда награду вручили российскому журналисту Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Ресса за «усилия по защите свободы слова».