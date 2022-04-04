​Латвия, Литва, Эстония и Польша закрывают границы с Беларусью и Россией

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России и Беларуси, таким образом закрыв свои наземные пути для доставки товаров в указанные страны. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

По его словам, в случае принятия положительного решения, границы с России и Беларусью будут полностью закрыты, а, значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.