Эстония запретила деятельность Яндекс-такси

Транспорт
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Яндексу запрещено оказывать услуги такси и брокерские услуги в Эстонии. Интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложений «Яндекс.Такси» и перестать предлагать обновления приложений.

Целью санкций является предотвращение сбора и использования данных эстонских пользователей российскими спецслужбами, сообщало ранее министерство предпринимательства и информационных технологий Эстонии.

Аналогичные заявления в Эстонии сделали также департамент полиции безопасности и инспекция по защите данных.

Ранее в правительстве Эстонии приняли решение временно приостановить выдачу виз, а также видов на жительство гражданам Беларуси и России.

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