Эстония приостановила выдачу виз и видов на жительство беларусам

В правительстве Эстонии приняли решение временно приостановить выдачу виз, а также видов на жительство гражданам Беларуси и России.

Как отмечает министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани, подобным шагом было устранено противоречие между вводимыми в отношении этих стран санкциями и в то же время имеющейся возможности у граждан Беларуси и России получать визы и ВНЖ для работы в республике.

— Мы должны решительно ограничить возможность беларуских и российских граждан приехать в Эстонию и поселиться, — заявил глава МВД.

Сообщается о том, что существующие виды на жительство аннулированы не будут.

Также граждане Беларуси и России по-прежнему могут приезжать в Эстонию по гуманитарным или же семейным причинам.