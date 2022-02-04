Эстония запретила транзит белорусских нефтепродуктов

Эстония вводит дополнительные санкции в отношении Беларуси. Такое решение было озвучено на пресс-конференции премьер-министром страны Каи Каллас.

— Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Беларуси и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию, — сообщила глава эстонского правительства.

Она пояснила, что товары с этим кодом не подпадают под европейские санкции, введенные против Беларуси, поэтому транзит через Эстонию является юридически корректным. Однако правительство посчитало, что его следует прекратить.

— Цель наших санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение, — сказала Каллас.

Напомним, с 1 февраля Литва аннулировала договор о транзите белорусских удобрений через порт Клайпеды. Минск пообещал жесткие ответные меры и заявил, что переориентировал свой экспорт на Россию.

В свою очередь, белорусская сторона вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог».