Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы нефтепродуктов и удобрений

Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог», сообщается на сайте белорусского МИД.

Такой шаг внешнеполитическое ведомство Беларуси объясняет решением Литвы прекратить транзит калийных удобрений «Беларуськалия» из-за санкций США. Власти Беларуси считают, что американские санкции не являются обязательными для «Литовских железных дорог», поэтому решение правительства Литвы было «инициативным».

В МИД Беларуси заявили, что Минск неоднократно предлагал консультации для урегулирования вопроса, но Вильнюс отказался, преследуя цель за счет своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный ущерб».

«Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры», – сказано в заявлении.

Напомним, что с 1 февраля в Литве вступило в силу решение правительства страны о прекращении перевозки удобрений «Беларуськалия» через свою территорию.

В свою очередь, белорусская сторона пообещала, что примет ответные меры на действия Литвы. В частности, по зявлению премьер-министра Беларуси Романа Головченко, они коснутся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы.