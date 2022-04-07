CША ввели санкции против «Сбербанка» и «Альфа-Банка». А что будет с дочерними белорусскими банками?

Вчера стало известно, что США запрещают новые инвестиции в российскую экономику, а также вводят полные блокирующие санкции против российских банков — «Сбербанка» и «Альфа-Банка». Стоит ли волноваться клиентам их белорусских «дочек»?

Белорусский «Альфа-Банк» заявил, что ограничения США не затрагивают деятельность банка в Беларуси.

— «Альфа» в Беларуси — это отдельный бизнес в составе международного консорциума. В отношении его и бизнеса в Беларуси каких-либо ограничений не вводили. Банк работает без ограничений: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, платежи в Apple Pay проходят как обычно, — заявили в пресс-службе.

Белорусский «Сбер Банк» также успокаивает своих клиентов.

— Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании белорусов, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза «Сбера» позволяют нам успешно работать в любых условиях, — сообщается на сайте банка.

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Напомним, что в белорусском Паритетбанке признали, что отключение некоторых российских и беларуских банков от SWIFT и приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard напрямую повлияли на банковские операции физических лиц. Наблюдаются сложности с оплатой картами, со снятием наличных в банкоматах за пределами Беларуси, с переводами с карты на карту. Об этом сообщили в пресс-службе беларуского Паритетбанка.

В банке тометили также, что ограничения, с которыми могут столкнуться клиенты, связаны с операциями на территории России – картами Visa и Mastercard от Paritetbank и некоторых других банков там расплатиться нельзя. Также невозможен перевода денег с карт Visa/Mastercard на карты российских банков, проведения оплаты в российских интернет-магазинах и сервисах, которые используют национальный эквайринг для приёма платежей. Также недоступны для пополнения российские электронные кошельки и проведение операций через них, если к этим кошелькам привязана карта Visa/Mastercard.

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