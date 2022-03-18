Visa и Mastercard ограничат работу с беларуским «Сбербанком»

Финансы
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Visa и Mastercard ограничат работу с беларуским «Сбербанком» с 19 марта 2022 года, из-за чего карты, выпущенные банком, перестанут работать за границей, передает пресс-служба «Сбербанка».

Карты клиентов продолжат работать в Беларуси, по ним «можно будет совершать все операции». Это возможно благодаря тому, что на территории Беларуси «все платежи проходят через национальный процессинговый центр и независимы от иностранных платежных систем».

За границей работа карт Visa и Mastercard прекратится, в связи с чем клиентам за пределами Беларуси рекомендуют снять наличные и заранее произвести необходимые безналичные расчеты.

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