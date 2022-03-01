Mastercard блокирует попавшие под санкции беларуские и российские банки

Mastercard отключила несколько финансовых организаций от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям», говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства <>», — говорится в заявлении.

После отключения от платежной системы Mastercard карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах. Внутри России, как и внутри Беларуси они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней системой платежных карт.

Мибах также заявил, что «вторжение российских военных сил на Украину» стало опустошительным для граждан страны. «Наши мысли с теми, кого это затронуло», — добавил он.