Из-за введенных против России санкций в понедельник российский рубль упал до исторического минимума, утром на бирже он упал на 30% по отношению к доллару, а Московская биржа отложила торги на несколько часов. Курс рубля по отношению к доллару на пике составил 117,62.

Первоначально Московская биржа объявила, что откроет торги на валютном рынке Forex в 10:00 по местному времени, позже их перенесли на 15:00 по московскому времени.

Центральный банк России в понедельник запретил продажу ценных бумаг нерезидентов, сообщает Bloomberg. Брокерам запрещено продавать принадлежащие иностранцам акции российских компаний.

По данным центрального банка, пока не решено, будет ли вообще в понедельник открыта биржа для торгов акциями.

Центральный банк утром повысил для банков процентную ставку по кредитам с 9,5% до 20%.

Кроме того, центральный банк обязал все российские предприятия продавать 80% своей выручки в иностранной валюте за рубли.

Центробанк также объявил, что выпустит 733 млрд рублей из резервов местных банков. Это буфер капитала, созданный для покрытия необеспеченных ипотечных и потребительских кредитов.

Центральный банк России объявил о мерах по поддержке внутреннего рынка в воскресенье. Например, центральный банк снова начнет покупать золото на внутреннем рынке, запустит аукцион обратного выкупа без ограничений и ослабит ограничения на валютные позиции, наложенные на банки.

Поддержку российскому рублю оказали с помощью валютных интервенций центробанка на прошлой неделе. По мнению аналитиков Rabobank, санкции, введенные в отношении валютных резервов, лишили рубль последней поддержки.

По мнению аналитиков, европейские рынки могут оказаться под давлением, причем сильнее всего пострадает Австрия, где российские активы составляют 1,6%.