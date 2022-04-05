Как санкции урезают возможности платежей с помощью пластиковых карт беларуских банков

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Отключение некоторых российских и беларуских банков от SWIFT и приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard напрямую повлияли на банковские операции физических лиц. В некоторых банках наблюдаются сложности с оплатой картами, со снятием наличных в банкоматах за пределами Беларуси, с переводами с карты на карту. Об этом сообщили в пресс-службе беларуского Паритетбанка, пишет издание baranovichi.by.

Ограничения, с которыми могут столкнуться клиенты, связаны с операциями на территории России – картами Visa и Mastercard от Paritetbank и некоторых других банков там расплатиться нельзя. Также невозможен перевода денег с карт Visa/Mastercard на карты российских банков, проведения оплаты в российских интернет-магазинах и сервисах, которые используют национальный эквайринг для приёма платежей. Также недоступны для пополнения российские электронные кошельки и проведение операций через них, если к этим кошелькам привязана карта Visa/Mastercard.

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Mastercard SWIFT виза санкции эквайринг
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