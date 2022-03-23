«Белинвестбанк» заморозил снятие валюты с корпоративных карточек

На территории Беларуси пока нельзя снять валюту с корпоративных карточек Белинвестбанка. Более того, банк приостановил выдачу корпоративных карт Visa Business, Visa Platinum Business и Masterсard Business как в рублях, так и в валюте.
Также нельзя сделать валютный или рублевый перевод на корпоративные карты этого банка. Если компании нужна наличная валюта для командировок сотрудников, то деньги выдадут в кассе Белинвестбанка.
Основанием станет заявление на выдачу наличной иностранной валюты с текущего расчетного счета с предоставлением подтверждающих документов в размере, не превышающем размеры возмещения расходов, установленные законодательством, отмечает officelife.media.
Банк не объясняет, с чем связаны ограничения. Однако они вводятся на фоне санкций (в том числе со стороны Visa и Masterсard), которые последовали за началом боевых действий в Украине. Различные ограничения и лимиты по валюте ранее ввели и другие банки.
Так, с 1 апреля Приорбанк вводит комиссию на валютные счета компаний.