Нацбанк Беларуси повышает с 1 марта ставку рефинансирования

Нацбанк Беларуси с 1 марта 2022 года повышает ставку рефинансирования до 12 процентов годовых. Ставка по кредиту овернайт повышается до 13 процентов годовых, ставку по депозиту овернайт до 11 процентов годовых.

«Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении России», — говорится в сообщении.

Регулятор обещает дальнейшие меры «по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков».