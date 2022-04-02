В Витебске активно распродается народная собственность

В Витебске хотят продать с аукциона здания школы, винзавода и объект историко-культурной ценности. Государство неспособно управлять этими объектами эффективно.

На этот месяц комитетом «Витебскоблимущество» назначено 55 аукционов.

Так, 7 апреля к продаже предлагается 13 объектов, расположенных в Витебске. Среди них — объект культуры на улице 1-й Краснобригадной (является историко-культурной ценностью), а также помещения бывшего винзавода на Покровской, здание бывшей школы в переулке Клубном, административные здания на Горького и Заслонова, бывший жилой дом на Гагарина.

Кроме того в Витебской области распродают через аукционы 30 акционерных обществ, из которых 9 нерентабельны.

Получат ли жители Витебска хоть малую часть от распродаваемой собственности?