МИД РФ не может сформулировать цели развязанной в Украине бойни

Российские власти окончательно отказались от попытки свержения законной власти в Украине.

Теперь в цели войны в Украине не входит разрушение ее государственности и свержение законной власти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На фоне военных поражений Россия полностью отказалась от планов оккупации Украины. Однако МИД не может объяснить каковы теперь цели российской агрессии в Украине.