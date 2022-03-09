Безопасность России должен обеспечить новый указ Путина. Оцените его творчество

В Кремле уже задумались о безопасности России. Владимир Путин подписал «указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России«.

Фактически, Путин подписал пустой бланк указа, так как содержательная часть документа будет формироваться правительством до конца текущего года.

Запрещено ввозить/вывозить то, не зная что

Путин поручил своим лучшим умам до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны и ввоз определенной (еще неопределенной) продукции и сырья.

Перечень «запрещенных» товаров будет определен правительством. Таким образом, Путин запретил ввозить и вывозить то, не зная что.

Из документа следует, что Путин всерьез обеспокоен безопасностью России и бесперебойным функционированием промышленности.

«В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю … Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер,» — говорится в документе.

Что же известно о «запрещёнке»?

Согласно «указу», ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования. Кремль больше ничего не может пояснить об очередном «волшебном» антикризисном «оружии».

Очевидно, что трусливый гэбэшник не знает что писать в своем указе, чтобы дерзкий зверек Песец оставил его в покое.