Пепсиколы в России больше не будет

Американский производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. Решение принято в связи с началом российского военного вторжения в независимую Украину.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay’s, Cheetos, Doritos и многими другими популярными в России. История PepsiCo в стране началась в 1959 году с представления напитка Pepsi на выставке американской продукции в Москве. Спустя 63 года компания вынуждена покинуть рынок России.

«Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность в России»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Ранее в России свернули деятельность ряд международных компаний, а также свернули экспорт продукции в РФ. В их числе — Volkswagen, Samsung, Apple, Coca-Cola, McDonald’s, Starbucks, Rolls-Royce, Dell, Intel, Mercedes-Benz, Skoda и многие другие.

За поддержку агрессии России против Украины на режим Лукашенко также обрушились многочисленные санкции.

Напомним, что Лукашенко за несколько месяцев знал о нападении на Украину, о чем как обычно сам проговорился. В конце ноября 2021 года Лукашенко заявил об открытии второго фронта с Украиной. Беларуское общество тогда восприняло это как риторический прием. Теперь очевидно, что на самом деле речь шла об этой самой гнусной агрессии против народа Украины и всего цивилизованного мира, которую давно задумали два обезумевших от власти злодея.