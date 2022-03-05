Жители России заплатят семьям погибших в Украине военных

Налогоплательщики Российской Федерации выплатят $500 миллионов семьям военных, погибших братоубийственной войне в Украине. Размер репараций Украине еще предстоит подсчитать.

Президент Владимир Путин пообещал, что семьи военных, погибших в Украине получат денежное вознаграждение из бюджета. Раненные военнослужащие также получат денежные компенсации. Об этом Путин сообщил на заседании Совбеза.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные законом страховое обеспечение и единовременное пособие — это 7 421 000 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семей погибших» — сказал он.

Чтобы как-то сгладить вину за украденные жизни своих соотечественников и поднять свой рейтинг Путин дополнительно решил выделить по 5 миллионов рублей бюджетных денег семьям погибших в устроенной им «мясорубке».

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих, сотрудников других силовых ведомств, участвующих в спецоперации, в размере 5 млн рублей«, — отметил глава государства.

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Суммарно каждая семья погибшего военного получит 12 421 000 российски рубль, что примерно равно $100 тысяч.

Таким образом, налогоплательщики РФ заплатят единовременно примерно $500 миллионов только семьям погибших, ведь количество жертв российской армии по неподтвержденным данным уже превысило 5000 человек. Минобороны официально подтвердило гибель 498 российских военных.

Кроме того, выплаты будут положены военнослужащим и сотрудникам силовых структур, получившим ранения.

«Также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, — по 3 млн рублей», — сказал Путин.

Получат ли раненные пленные солдаты какие-то деньги за свое участие в бессмысленной бойне не сообщается.

Фото носит иллюстративный характер. На фото изображены плохо экипированные беларуские военные.