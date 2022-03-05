Арестованы две виллы пропагандиста Владимира Соловьева в Италии

Санкции
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У кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева забрали две роскошные виллы на озере Комо в Италии. Недвижимость преступника стоимостью 8 миллионов евро арестовала Финансовая гвардия Итальянской Республики. Об этом пишет издание La Repubblica.

Арестованы две виллы пропагандиста Владимира Соловьева в Италии

Под арест попала недвижимость близкого к Кремлю олигарха Алишера Усманова на итальянском острове Сардиния.

Без лишних заявления итальянское государство приступило к реализации пакета санкций в отношении России.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал провести полную инвентаризацию вилл, яхт и люксовых автомобилей, которые принадлежат россиянам, попавшим в санкционный список. В перспективе это имущество планируется изъять.

Уже приступили и изъятию имущества российских олигархов в Великобритании.

Под санкции уже попали тысячи российских компаний, и это только начало.

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