Тихановская встретилась с британским премьером Джонсоном в Лондоне

Фото: 1k.com.ua
Политика
Опубликовано

Экс-кандидат на пост президента Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 3 августа провела встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает агентство Reuters, глава британского кабмина в ходе беседы, состоявшейся на Даунинг-стрит, выразил поддержку «гражданскому обществу и демократии в Беларуси».

«Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад вас видеть», — заявил Джонсон.

В свою очередь Тихановская сообщила, что встреча с Джонсоном прошла в «теплой атмосфере».

 

«Важно знать, что одна из наиболее влиятельных стран в мире поддерживает Беларусь», — отметила она, добавив, что ее и британского премьера объединяют «общие демократические ценности».

Напомним, что ранее Светлана Тихановская также встретилась с президентом США Джо Байденом.

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