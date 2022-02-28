Колонна бронетехники армии Кадырова унечтожена в украинском селе. Выжившие бежали в Беларусь

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat пишет, что личная «армия» Рамзана Кадырова разгромлена. По «кадыровцам» в Буче был нанесен сокрушительный удар. 70 человек сгорели заживо, остатки подразделения бежали в Беларусь. А ведь всего два дня назад они клялись захватить Киев и «танцевать на Крещатике«.

«Я получаю сообщения от чеченских источников, что после огромных потерь личной «армии» Кадырова (в частности: 70 из них, как сообщается, сгорели заживо после единственного удара Байрактара), большинство остальных вернулись через границу. Подобные сцены подтверждают такие сообщения», — написал он.

Многочисленные видеозаписи колонны сгоревшей техники «кадыровцев» появились в социальных сетях.