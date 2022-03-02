Минобороны РФ: погибли 498 российских военных

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Минобороны России продолжает замалчивать реальные потери.

Так, во время брифинга для СМИ представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков не сообщил о количестве плененных российских военнослужащих. При этом он сообщил, что по официальным данным 498 военнослужащих России погибли в ходе войны, 1597 получили ранения.

По данным украинской стороны, потери российской армии в примерно 10 раз больше официальных данных. В плену у украинцев находятся тысячи оккупантов. Они больше не смогут убивать украинцев и нескоро вернутся к своим близким.

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