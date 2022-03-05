«Украинский народ запуган, зверства нацистов приобрели повсеместный характер» — генерал-полковник РФ

Война
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Народ Украины сопротивляется российским оккупантам всеми силами. Мирные жители подвергаются обстрелам, бомбардировкам, терроризированию со стороны российских военных. Именно такие действия предпринимали нацисты по отношению к покоряемым славянским народам в годы Второй мировой войны.

На фоне войны в Украине обострились все социальные проблемы. Более миллиона украинцев вынуждены были бежать от войны в Европу, где получают убежище и помощь. В самой Украине возможна гуманитарная катастрофа.

«Украинский народ запуган, зверства нацистов приобрели повсеместный характер», — такое заявление сделал генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.

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