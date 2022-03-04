Против Светланы Тихановской возбуждено новое уголовное дело

Беззаконие
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Генеральная прокуратура Беларуси в отношении Светланы Тихановской возбудила новое уголовное дело.

Лидера оппозиции обвиняют в том, что она записала и разместила в YouTube и Telegram видеоролик «с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Максимальный срок, который можно получить по этой статье – от пяти до десяти лет лишения свободы.

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