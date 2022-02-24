Тихановская заявила, что берет на себя полномочия представителя белорусского народа

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Светлана Тихановская обратилась к белорусам и заявила, что создает орган власти — переходный кабинет.

«Сегодня утром Россия напала на Украину, нарушая фундаментальные принципы международного права, — заявила Тихоновская. — В этом вероломном акте агрессии была задействована белорусская территория и Вооруженные силы Беларуси.

Лукашенко и его режим полностью разделяют с президентом России ответственность за эту войну. Нелегитимный правитель Беларуси ввел иностранные войска и сделал нашу страну непосредственным участником конфликта. Это государственная измена и предательство интересов нашего народа и белорусского государства.

Таким образом Лукашенко не может считаться гарантом независимости и территориальной целостности Беларуси.

Я, Светлана Тихановская, на основе полномочий, предоставленных мне белорусским народом в результате президентских выборов 2020 года, беру на себя ответственность с сегодняшнего дня отстаивать независимость и национальные интересы Республики Беларусь.

Я буду исполнять обязанности представителя белорусского народа и гаранта его прав и свобод до новых выборов.

Я создаю переходный кабинет как национальный орган власти Республики Беларусь. Жыве Беларусь».

 

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