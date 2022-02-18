Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В рамках встречи стороны обсудили международную реакцию на действия властей Беларуси. По словам Светланы Тихановской, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается, репрессии усиливаются. Она отметила, что Лукашенко потерял самостоятельность и готов вернуть в страну ядерное оружие. Режим, по ее мнению, начинает торговать белорусским суверенитетом.

Тихановская считает, что Беларусь должна быть в центре международного внимания, поскольку она имеет решающее значение для безопасности в Европе.

Также сегодня Тихановская провела встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, канцлером Австрии Александром Шаленбергом, президентом Черногории Мило Джукановичем и главой МВФ Кристалиной Георгиевой.