Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Политика
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В рамках встречи стороны обсудили международную реакцию на действия властей Беларуси. По словам  Светланы Тихановской, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается, репрессии усиливаются. Она отметила, что Лукашенко потерял самостоятельность и готов вернуть в страну ядерное оружие. Режим, по ее мнению, начинает торговать белорусским суверенитетом.

Тихановская считает, что Беларусь должна быть в центре международного внимания, поскольку она имеет решающее значение для безопасности в Европе.

Также сегодня Тихановская провела встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, канцлером Австрии Александром Шаленбергом, президентом Черногории Мило Джукановичем и главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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беларусь Светлана Тихановская Энтони Блинкен
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