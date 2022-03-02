Светлана Тихановская объявила антивоенную мобилизацию в Беларуси

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская объявила антивоенную мобилизацию.

Она отметила, что Беларусь была вовлечена в войну. «Противостояние войне в Украине и борьба за демократию — это сейчас две цели одного большого движения», — заявила Тихановская.

Действия белорусов, по ее словам, за ближайшую неделю должны привести к двум результатам:

1. Белорусов перестают воспринимать как агрессоров.

2. Белорусские военные отказываются участвовать в войне или сразу переходят на сторону украинцев.

Она обозначила пять направлений работы.

Первое — информационное: «Распространять правду и бороться с пропагандой, чтобы препятствовать информационной войне, которую ведут диктаторы».

Второе направление — работа с солдатскими матерями,»чтобы помешать отправке их сыновей, братьев и мужей воевать против украинцев».

Третье — помехи режиму в войне: «Проявлять неповиновение, готовить забастовку, выводить из строя технику и замедлять ее работу. Парализовать работу государственной инфраструктуры, не вредя здоровью и жизням людей».

Четвертое — экономическое сопротивление. Тихановская призывает забирать банковские вклады, чтобы лишить режим денег.

Пятое направление — «формировать белорусский корпус из добровольцев, которые готовы защищать украинские города, быть медиками или логистами на стороне Украины».