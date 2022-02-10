За незаконный оборот наркотиков в Витебске задержана 17-летняя девушка

В Витебске за незаконное распространение наркотиков через интернет-магазин задержана 17-летняя девушка.

По данным оперативников, несовершеннолетняя жительница Витебска специализировалась на закладках, которые она делала на территории города.

Во время очередной подобной вылазки правонарушительница была задержала с поличным сотрудниками милиции. У подозреваемой из незаконного оборота было изъято 19 свертков. Как установили эксперты, в них находилось особо опасное психотропное средство — мефедрон.

Также оперативники обнаружили и уже разложенные по тайникам закладки. Их девушка оборудовала на территории Первомайского района Витебска. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.