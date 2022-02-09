Витебск станет «молодежной столицей» в 2022 году

Витебск
Опубликовано

Каждый год один из белорусских городов становится молодежной столицей страны. В 2022 году статус молодежной столицы получил Витебск.

Праздник по случаю открытия молодежной столицы состоится с 10 по 12 марта. Торжественная церемония пройдет в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова. В высших учебных заведениях города состоятся диалоговые площадки, в городском театре можно будет посмотреть спектакли на родном языке, а также посетить местную телерадиокомпанию и стать героями прямого эфира. В программе также мероприятия, посвященные Году исторической памяти: посещение музеев, памятных мест.

«Молодежную столицу» в Беларуси начали выбирать с 2016-го года. Первым этот титул примерил город Барановичи. Затем эстафету подхватывали Полоцк, Могилёв, Орша, Пинск и Гродно.

Витебск на фотографиях 80-х: Ратуша — место, где исполняются желания

Витебск молодежная столица
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by