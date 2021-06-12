В Витебске откроется выставка о старообрядчестве в Беларуси

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«По старым канонам» — так называется выставка, которая откроется 17 июня в витебской ратуше. В экспозиции будут представлены раритеты из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Колоритной составляющей наследия Гомельщины является культура старообрядчества, на протяжении нескольких веков продолжавшего хранить дореформенные церковные традиции не только в богослужении, но и в иконописи, рукописных книгах, культовом литье.

На выставке «По старым канонам» можно будет ознакомиться с уникальными экспонатами, отражающими историю старообрядчества в Беларуси. Среди них яркие образцы старинной иконописи, которую не только сохранили, но и развили, создав свою школу, известную сегодня как ветковская, пишут vitvesti.by. В экспозиции можно увидеть редкие сюжеты, такие как икона Богоматери «О, Всепетая Мати», «Св. Николай Отвратный» и пр., а также рукописные книги XVII – начала XX веков с характерными чертами ветковского стиля.

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