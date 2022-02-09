Многодетного отца Олега Романчика из Браслава приговорили к трем годам «химии»

В Шарковщине суд приговорил 38-летнего мужчину к трем годам «химии». Его признали виновным по трем статьям УК: ст. 188 (Клевета), ч. 2 ст. 203−1 (Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных) и ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Из социальных сетей известно, что у него четверо несовершеннолетних детей, сообщают правозащитники.

Олега Романчика признали виновным в распространении заведомо ложных сведений, позорящих прокурора Браславского района, а также в незаконном распространении сведений о его личной жизни.

Также следствие установило, что с 1 декабря 2020 года по 28 января 2021 года он изготовил и распространил не менее пяти листовок, призывающих к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок.

По совокупности наказаний за три статьи Романчику присудили три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Компьютер и принтер суд конфисковал как средства совершения преступления.