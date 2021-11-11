Жителя Новополоцка обвиняют в акте терроризма и повреждении железнодорожных путей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

36-летнего жителя Новополоцка будут судить за попытки привести в негодность ж/д пути. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года на территории Витебска и Витебского района 36-летний парень пытался замкнуть железнодорожные пути. Кроме того, он самостоятельно изготовил «ежи» — простые шипованные приспособления — и разбросал их по дороге Витебск — Полоцк. Ряду автомобилей, участвовавших в патриотическом автопробеге «За единую Беларусь!», причинены технические повреждения. С целью возмещения вреда, на имущество обвиняемого стоимостью 600 рублей был наложен арест.

Жителю Новополоцка предъявлены обвинения по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 309 УК (попытка приведения в негодность путей сообщения), а также по части 1 статьи 289 УК (акт терроризма).

Избранную ранее в отношении жителя Новополоцка меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.