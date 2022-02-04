Жителя Орши осудили на 2,5 года «химии» за абстрактный комментарий под фото сотрудника ГАИ

Жителя Орши Артема Лешневского осудили на 2,5 года «химии» за абстрактный комментарий под фото сотрудника ГАИ.

Мужчину обвинили по статье 369 (оскорбление представителя власти) за якобы оскорбительный комментарий в одной из социальный сетей, который он написал в адрес Гродненского сотрудника ГАИ Войцешонка. При этом эксперты долго не могли доказать, что оскорбительный комментарий касается именно потерпевшего, потому что написан он был очень абстрактно.

Известно, что обвиняемый работает машинистом. На работе о нем отзываются сугубо положительно. Его коллеги отправили в суд заявление с просьбой дать мужчине «домашнюю химию», потому что попросту не хватает квалифицированных машинистов. Однако судья назначила жителю Оршу 2,5 года «химии». Такой же срок запросил и прокурор.