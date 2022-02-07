За 2021 год в Витебске было заключено 2649 договоров купли-продажи

Из областных центров в 2021 году больше всего операций с недвижимостью было зарегистрировано в Гомеле: 2866 договоров купли-продажи. 98% сделок были на вторичном рынке жилья. При этом цена за «квадрат» здесь самая низкая из всех регионов Беларуси, в среднем $540.

На втором месте Витебск — там было заключено 2649 договоров купли-продажи. И также на новостройки приходится совсем малая доля — 4% от общего числа сделок. Цену за кв. м чуть выше, чем в Гомеле – 550 долларов.

На третьем месте Гродно, заключено 2227 договоров купли-продажи. 16% покупателей отдали предпочтение «первичке». Цена за «квадрат» колебалась на уровне 620-630 долларов.

В Могилеве и Бресте было меньше всего сделок — 2161 и 2089 соответственно. Средняя стоимость за «квадрат» в Могилеве на уровне 570 долларов. В то время, как Брест держит марку самого дорогого из областных городов Беларуси — здесь цена 720 долларов за квадрат, а в топовых сделках и до 1293 до 1679 долларов.