Витебская область лидирует по вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости

В Беларуси лидером по вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости является Витебская область

По словам председателя комитета государственного имущества облисполкома Виктора Зайцева, по состоянию на 1 июля площадь неиспользуемой коммунальной недвижимости составляет более 795 тыс кв м. В основном это объекты образования, культуры и социальной сферы в сельской местности, а также здания обанкротившихся субъектов хозяйствования.

Лучшими районами по работе с неиспользуемым имуществом стали Глубокский (вовлечено 60% от планируемого количества), Витебский (56%), Лиозненский (43%), Чашникский (41%) районы, а также Новополоцк (50%), а вот худшим стал Шарковщинском районе, где не удалось продать ни один из 5 объектов недвижимости.