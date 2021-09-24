Витебская область лидирует по вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости

Витебская область
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 В Беларуси лидером по вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости является Витебская область

По словам председателя комитета государственного имущества облисполкома Виктора Зайцева, по состоянию на 1 июля площадь неиспользуемой коммунальной недвижимости составляет более 795 тыс кв м. В основном это объекты образования, культуры и социальной сферы в сельской местности, а также здания обанкротившихся субъектов хозяйствования.

Лучшими районами по работе с неиспользуемым имуществом стали Глубокский (вовлечено 60% от планируемого количества), Витебский (56%), Лиозненский (43%), Чашникский (41%) районы, а также Новополоцк (50%), а  вот худшим стал Шарковщинском районе, где не удалось продать ни один из 5 объектов недвижимости.

В Витебском районе руководитель сельхозпредприятия попался на крупных махинациях с недвижимостью и оборудованием

инвестпроект неиспользуемая недвижимость
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