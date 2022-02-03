Миллионы граждан Беларуси лишены права участвовать в референдуме о Конституции

27 февраля состоится референдум по изменению одной Конституции Лукашенко на другую. Беларусы, проживающие за рубежом, лишены возможности реализовать свои гражданские права — принять участие в референдуме.

Как заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лукашенко Анатолий Глаз, открывать избирательные участки в других странах не планируется. По заявлению Глаза, на консульском учете состоит «незначительное количество граждан«.

Напомним, что за время правления Александра Лукашенко из Беларуси уехало более миллиона трудоспособных граждан. Большинство уехало с семьями в поисках лучшей доли. Сотни тысяч граждан покинули страну из-за политических репрессий.

По мнению Анатолия Глаза, организовывать избирательные участки за рубежом опасно «из-за тяжелой эпидемиологической ситуации».

«Абсолютный приоритет — обеспечение безопасности как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения. Многие посольства и консульства решили не подвергать риску здоровье сотрудников и голосующих в связи с резким изменением эпидемиологической обстановки в странах пребывания», – подчеркнул пресс-секретарь МИД.

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