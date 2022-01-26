Группа VAL записала колыбельную на белорусском языке на стихи отца Павла Северинца — видео

Стильный музыкальный дуэт VAL записала колыбельную на белорусском языке «Калыханка з месячыкам».

Песня написана на стихи Кастуся Северинца, писателя, журналиста, отца Анны и Павла Северинца.

«Мы очень хотим, чтобы мелодию «Калыханкі з месячыкам» подхватила каждая мамочка», — пишут авторы идеи.

Белорусская группа, в состав которой входят Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич была создана в 2016 году. В 2020 году дуэт VAL поддержал протесты, начавшиеся после президентских выборов.

За свою активную гражданскую позицию Белтелерадиокомпания отстранила дуэт от участия в «Евровидении».