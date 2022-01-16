Песков допустил развертывание российских наступательных вооружений в Украине

Представитель Кремля Песков не исключил размещения наступательных вооружений на Украине. При этом представитель президента России заявил, что нападать на Украину Россия не будет.

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Власти России не исключают ввод войск и развертывание вооружений на территории Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Цитату приводит агентство Bloomberg.

«Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — сказал представитель Кремля. В то же время Песков подтвердил, что Россия не собирается нападать на Украину, а все обвинения в подготовке крупной провокации в Донбассе — ложные.

Кремль обеспокоен и блефует

Песков также отметил, что власти России рассчитывают, что диалог с НАТО по гарантиям безопасности не затянется. «Мы не хотим, чтобы переговоры длились месяц или год», — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что США и Россия по-прежнему остаются на «совершенно разных треках». Это может означать, что стороны не договорились о «переделе сфер влияния» между Россией и США. Обитателям Кремля хотелось бы заключить с США новый «пакт о ненападении», подобный пакту Риббентропа-Молотова между Германией и СССР, который положил начало Второй мировой войне. «Мирный договор» между нацистской Германией и коммунистическим СССР привел к войне, в которой участвовало 62 государства из 74 существовавших на тот момент.

Отсутствие закулисного сговора с США, подобного «пакту о ненападении» Молотова-Риббентропа вызывает беспокойство в Кремле.

Напомним, что 10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности России, где обсуждались фантастические требования России о расформировании блока НАТО. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, где члены альянса выслушали позицию российских чиновников.